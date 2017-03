Actualidade

O secretário de Estado da Energia disse hoje que o Governo "está a seguir todos os passos legais" para que o processo da declaração de interesse público das instalações de armazenagem de gás de botija avance o mais rapidamente possível.

"Estamos a seguir os passos legais todos para que seja possível fazer a declaração de interesse público das instalações de armazenagem de gás. Da parte do Governo, queremos que seja o mais rápido e urgente possível", disse Jorge Seguro Sanches, em declarações à Lusa.

O Governo convocou uma reunião com o Conselho Nacional para os Combustíveis - que reúne as empresas do setor - que se realizou hoje, para efeitos de consulta prévia à declaração de interesse público de instalações de armazenagem de gás, que pode avançar mesmo com a oposição das empresas.