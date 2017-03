Actualidade

O desemprego no Brasil bateu um novo recorde e subiu para 13,2% no trimestre de dezembro a fevereiro, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), noticiou a imprensa brasileira.

De acordo com os dados do IBGE, publicados pelo portal de notícias brasileiro G1, a subida em relação ao trimestre anterior é de 1,3 pontos percentuais e de três pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

De acordo com o IBGE, esta foi a maior taxa de desemprego da série histórica iniciada em 2012.