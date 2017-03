Actualidade

Uma planta descendente de uma árvore que sobreviveu à bomba atómica de Nagasaki, no Japão, foi hoje replantada no Jardim Botânico do Faial, nos Açores, no âmbito de um projeto de promoção da vida e paz no mundo.

A plantação desta árvore está integrada no projeto "Revive Time: Kaki Tree", que trouxe ao Faial o biólogo japonês Masayuki Ebinuma e o artista plástico Tatsuo Miyajima, que lançaram a iniciativa em 1996, como forma de valorizar a sobrevivência de uma árvore a uma das maiores tragédias da história da humanidade.

"Este projeto mais não é do que um projeto artístico, que visa promover a vida, a paz e a arte, por via da plantação de um descendente de um diospireiro, que foi uma das poucas árvores que sobreviveram ao ataque nuclear de Nagasaki", destacou o diretor regional do Ambiente, Hernâni Jorge, durante a plantação da árvore.