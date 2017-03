Novo Banco

O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, confirmou hoje a venda do Novo Banco à Lone Star, numa curta intervenção em que não revelou os detalhes da operação e em que não houve direito a perguntas dos jornalistas.

"O Banco de Portugal selecionou hoje a Lone Star para concluir a operação de venda do Novo Banco", afirmou Carlos Costa logo no arranque de uma declaração com uma duração inferior a cinco minutos.

E realçou: "A venda é um passo importante na estabilização do setor bancário nacional".