Actualidade

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) defendeu hoje a criação de um dispositivo nacional de proteção e socorro para todo o ano que permita "uma operacionalidade pronta e permanente" dos corpos de bombeiros.

A criação de um dispositivo nacional de proteção e socorro de 01 de janeiro a 31 de dezembro é uma das propostas que consta no documento "Análise dos bombeiros ao dispositivo especial de combate a incêndios florestais e consequentes propostas para 2017", hoje aprovado no conselho nacional da LBP, que decorreu no distrito da Guarda.

A LBP refere que hoje existem fogos florestais e outros incidentes que exigem "forte empenhamento operacional da parte dos bombeiros" devido às alterações climatéricas e à enorme exigência dos acidentes e catástrofes, que impõem "respostas operacionais competentes e rápidas".