Actualidade

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) considerou hoje que há uma redução de bombeiros voluntários em algumas regiões do país, o que dificulta a disponibilidade durante no dia em funções de socorro.

"Constata-se que em algumas regiões do país existe redução de bombeiros voluntários e também dificuldades de disponibilidade durante o dia para o desempenho das funções inerentes ao socorro", refere a LBP num documento hoje aprovado no conselho nacional deste organismo.

No relatório "Análise dos bombeiros ao dispositivo especial de combate a incêndios florestais e consequentes propostas para 2017", a LBP sublinha que "não é atrativa a compensação atribuída aos bombeiros que compõem os grupos intervenientes" no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF), o que leva "à falta de pessoal em várias zonas do território".