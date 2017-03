Actualidade

O russo Alexey Lukyanuk (Ford Fiesta R5) assumiu hoje a liderança do Rali dos Açores, no final do segundo dia da prova de abertura do Campeonato Europeu de Ralis 2017.

O piloto russo entrou a 'fundo' nas três classificativas da secção da manhã e chegou à liderança da prova com uma vantagem de 41,3 segundos para o açoriano Ricardo Moura (Ford Fiesta R5).

Na secção da tarde, Lukyanuk controlou o andamento e foi gerindo a vantagem, acabando o dia na frente com 27,8 segundos de vantagem sobre Bruno Magalhães (Skoda Fabia R5), melhor português no rali, logo seguido de Ricardo Moura, a uma distância de 33,8 segundos do líder.