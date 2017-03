Actualidade

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto disse hoje que, até 15 de abril, tudo estará pronto para que a Agência Mundial Antidopagem (AMA) possa avaliar se o laboratório de Lisboa pode recuperar a credenciação internacional.

A informação foi dada hoje por João Paulo Rebelo à agência Lusa, durante uma visita à Covilhã, no âmbito do roteiro por associações juvenis do distrito de Castelo Branco.

O governante revelou que foi comprado equipamento, que o laboratório foi dotado de mais funcionários e que foi ministrada formação com vista ao método exigido pela AMA, que enviou uma equipa técnica para fazer um relatório, no qual fez "alguns reparos técnicos", que, segundo o governante, estarão ultrapassados até à data prevista.