Actualidade

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) aceitaram hoje a demissão de João Pinheiro da Comissão Arbitral (CA) da Liga, que colocou o lugar à disposição, após algumas críticas.

"Face ao exposto, Sindicato e Liga deliberaram aceitar a disponibilidade manifestada pelo Dr. João Pinheiro e proceder à sua substituição de comum acordo com o mesmo", referem os organismos, em comunicado conjunto.

O advogado portuense indicado pelo sindicato mereceu reações contrárias à sua tomada de posse como 'árbitro' da CA, relacionadas com comentários que, enquanto assumido sócio do Benfica, desde 1979, produziu na sua página pessoal do Facebook: além de trajar o equipamento dos 'encarnados' no estádio da Luz e de ter uma foto de capa com Eusébio em jogo com o Sporting, teceu vários comentários em relação ao presidente Bruno de Carvalho e ao clube 'leonino'.