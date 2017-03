Actualidade

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, considerou hoje um "momento histórico" o lançamento do concurso para as obras de modernização do troço da Linha do Leste, entre Elvas e a fronteira do Caia.

Esta obra, inserida no projeto de construção do Corredor Internacional Sul (Sines/fronteira), vai ser efetuada ao longo de uma extensão de 11 quilómetros, contando com um investimento total de 38 milhões de euros.

"Estamos assim a assinalar um momento histórico, o lançamento do primeiro concurso desta grande obra do Corredor Internacional Sul, que ligará Sines à fronteira no âmbito do corredor atlântico europeu e que constituirá o maior investimento público no Alentejo, depois do Alqueva", disse.