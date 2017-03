Actualidade

O treinador do Benfica afirmou hoje que o 'clássico' com o FC Porto "não vai resolver nada" e frisou que a partida da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol vai ser resolvida nos "pormenores".

"Entramos em qualquer jogo com um propósito muito claro, olhando sempre para a possibilidade de ganhar três pontos. Qualquer que fosse o panorama, o nosso foco é conquistar três pontos. Será um jogo difícil, mas jogamos em nossa casa e queremos muito ganhar, contra um adversário forte", afirmou Rui Vitória, em conferência de imprensa.

O técnico do Benfica, que falava na antevisão do 'clássico' de sábado, marcado para o Estádio da Luz, recusou a ideia de se tratar de um jogo decisivo para as contas do título, pelo facto de as duas formações estarem separadas por apenas um ponto, com vantagem para as 'águias'.