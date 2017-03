Novo Banco

O primeiro-ministro sustentou hoje que o Governo tem uma relação franca com os parceiros parlamentares e que BE, PCP e 'Os Verdes' (PEV) farão, no caso da venda do Novo Banco, "a avaliação política" que entendam fazer.

"A relação que o Governo mantém com os partidos parlamentares que o têm viabilizado é uma relação caracterizada pela franqueza, onde todos sabemos as posições de cada um", vincou António Costa, falando na sua residência oficial, em Lisboa, depois de conhecida a venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star.

O chefe do Governo sabe que BE, PCP e PEV "são contra esta solução" e prefeririam uma nacionalização, e reconheceu: "Todos farão a avaliação política que entenderem fazer".