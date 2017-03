Novo Banco

A norte-americana Lone Star chegou a acordo com as autoridades para adquirir 75% do capital do Novo Banco, comprometendo-se a não retirar dividendos da entidade durante cinco anos, revelou hoje o primeiro-ministro, António Costa.

"Relativamente aos dividendos, há uma restrição de cinco anos para garantir que todo o produto da venda de ativos [do Novo Banco] não serve para financiar o investidor, mas para reforçar o capital do banco", afirmou o líder do executivo português.

António Costa, que falava em conferência de imprensa na residência oficial, em Lisboa, acrescentou que esta restrição também ajuda a diminuir o risco de ocorrerem eventos de crédito.