Actualidade

Os futebolistas Grimaldo e Fejsa regressaram hoje aos convocados do Benfica, que no sábado defronta o FC Porto, no clássico da 27.ª jornada da I Liga portuguesa, no qual Rui Vitória também poderá contar com Lindelof.

O lateral espanhol Grimaldo jogou pela última vez em 01 de novembro do ano passado, numa partida da Liga dos Campeões, contra o Dinamo de Kiev, sendo que, desde então, esteve a recuperar de uma lesão na parede abdominal, que o obrigou a ser operado em janeiro.

Já o médio Fejsa esteve afastado das opções do técnico benfiquista nos últimos seis jogos oficiais, devido a uma entorse na tibiotársica esquerda.