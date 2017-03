Novo Banco

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje que a solução para a venda do Novo Banco foi encontrada em conjunto com as instituições europeias, sendo boa para a economia nacional, a estabilidade do sistema financeiro e a União Europeia.

Depois da conferência de imprensa em que, juntamente com o ministro das Finanças, apresentou os detalhes da venda do Novo Banco, António Costa dirigiu-se para o Jantar da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, que decorre num hotel em Lisboa, tendo à chegada sido questionado pelos jornalistas sobre a reação da comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager.

"Isto foi uma solução - como foi aliás explicado pela comissária Vestager - que foi sendo trabalhada em conjunto com as instituições europeias e só assim foi possível termos uma solução boa para a nossa economia, boa para a estabilidade do sistema financeiro e boa para a União Europeia. Devemos ficar contentes com isso", disse.