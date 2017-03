Actualidade

O presidente da Associação Lisbonense de Proprietários (ALP) manifestou-se hoje preocupado com a aprovação da proposta socialista para prorrogar para oito anos o período transitório de atualização das rendas antigas, alertando para o impacto negativo no mercado de arrendamento.

"Com o regresso ao congelamento das rendas - e ainda por cima hoje existe a alternativa do alojamento local -, o que se vai passar é que o mercado de arrendamento vai desaparecer em consequência destas medidas", afirmou à Lusa o presidente da ALP, Luís Menezes Leitão, prevendo "uma grande falta de confiança dos proprietários" para colocarem os imóveis a arrendar.

Na quinta-feira, o grupo de trabalho parlamentar da Habitação aprovou uma proposta do PS para a prorrogação por oito anos do período transitório de atualização das rendas antigas, devido à aplicação do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU).