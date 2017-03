Actualidade

O partido da oposição venezuelana Vontade Popular (VP) apelou hoje às Forças Armadas (FAV) para que defendam a Constituição e a democracia, condenando a decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de "usurpar" as funções da Assembleia Nacional (AN, parlamento).

"Dirigimo-nos aos cadetes, sargentos, capitães, coronéis e generais das FAV, a todos os soldados honestos e jovens, para que intervenham, perante o golpe judicial, para restaurar a ordem constitucional", disse aos jornalistas o porta-voz de VP, David Smolansky.

Vontade Popular é um partido de centro-esquerda, fundado pelo opositor Leopoldo López, que a 10 de setembro de 2015 foi condenado a 14 anos de prisão, por instigação pública, associação criminosa, danos à propriedade e incêndio durante violentas manifestações de fevereiro de 2014 contra o Presidente Nicolás Maduro.