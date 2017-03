Novo Banco

O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje que a venda do Novo Banco encerra o processo relativo à estabilização do sistema financeiro português naquilo que é essencial, faltando apenas "pequenos acabamentos" que terão lugar nas próximas semanas.

Depois da conferência de imprensa na residência oficial, juntamente com o ministro das Finanças, relativamente à venda do Novo Banco, António Costa discursou hoje à noite no jantar da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, tendo considerado essencial a atitude assumida pelo Governo "de verdade sobre a situação em que se encontrava o sistema financeiro", o que permite que, um ano depois, este esteja "numa situação completamente diferente" daquela em que estava há um ano.