Actualidade

O Vitória de Guimarães subiu hoje provisoriamente ao quarto lugar da I Liga de futebol, ao vencer em casa do Nacional por 2-1, em jogo da 27.ª jornada, disputado no Funchal.

Os vimaranenses chegaram a estar a vencer por 2-0, com golos de Rafael Miranda, aos 25 minutos, e de Texeira, aos 85, mas os 'alvinegros' ainda reduziram aos 90+1, pelo egípcio Zizo, tendo, nos últimos instantes, visto um golo ser anulado por alegada carga de Cádiz sobre um defesa contrário.

Com o triunfo, o Vitória ascendeu provisoriamente ao quarto posto com 47 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, que tem menos um jogo, enquanto o Nacional mantém-se no último posto com 17, os mesmos do Tondela, penúltimo, e a quatro do Moreirense, a primeira equipa acima da linha de despromoção.