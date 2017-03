Actualidade

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, negou hoje que tenha ocorrido uma "rutura constitucional" na Venezuela, provocada pela decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de assumir as funções do parlamento.

Maduro anunciou também que devido a discrepâncias entre o Ministério Público e o poder judicial convocou um Conselho de Segurança da Nação, órgão que reúne as autoridades de todos os poderes.

"Como chefe de Estado, assumo, através do diálogo e da Constituição, a tarefa de resolver o impasse que surgiu entre o Ministério Público e o STJ e convoco um Conselho de Segurança da Nação para esta noite, para deliberar e elaborar uma resolução que fortaleça a Constituição venezuelana e dê paz e tranquilidade à Venezuela", declarou.