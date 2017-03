Actualidade

Manifestantes contra uma revisão constitucional para permitir a reeleição do Presidente do Paraguai, aprovado pelos senadores apoiantes de Horacio Cartes, ocuparam o Congresso na sexta-feira à noite e confrontaram-se com a polícia.

Aos gritos de "Ditadura nunca mais", centenas de opositores entraram no edifício do Congresso (parlamento) depois de terem partido portas, barreiras e compartimentos.

Em seguida, os manifestantes destruíram gabinetes de senadores favoráveis à emenda da Constituição, antes de incendiar alguns locais.