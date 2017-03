Actualidade

Dezenas de barricadas estão a arder nas ruas do centro de Assunção, na sequência de confrontos entre manifestantes e polícia que começaram na sexta-feira à tarde, no Congresso do Paraguai.

A polícia está a dispersar os manifestantes e agentes a cavalo encontram-se na zona do centro da capital paraguaia.

Junto ao Panteão dos Heróis, no centro histórico de Assunção, centenas de manifestantes incendiaram lixo e levantaram barricadas com mobiliário urbano para bloquear o avanço da polícia, que lançava granadas de gás lacrimogéneo e disparava balas de borracha.