Actualidade

Dezenas de milhares de brasileiros saíram à rua na sexta-feira para protestar contra as reformas do governo conservador do Presidente Michel Temer.

Sindicalistas, estudantes, professores e grupos de esquerda concentraram-se ao fim da tarde na zona central de São Paulo em protesto, tal como aconteceu em várias cidades brasileiras, incluindo Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Para os sindicatos, estes protestos são "um treino" para a greve geral marcada para 28 de abril.