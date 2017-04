Actualidade

O realizador Tiago Pereira apresenta o livro "O Povo que Ainda Canta" no espaço Portologia, em Paris, hoje e no domingo, cerca de dois meses depois de ter filmado, nas ruas da capital francesa, um grupo parisiense de cante alentejano.

O fundador do projeto "A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria", que desde 2011 se tem dedicado à recolha e gravação de música popular e tradicional portuguesa, teve a ideia de apresentar o livro em França, depois de ter andado a filmar "Os Cantadores de Paris", um grupo de jovens de diversas nacionalidades, a maior parte dos quais não fala a língua portuguesa, mas que consegue cantar cante alentejano.

No lançamento do livro, hoje, às 19:00 locais, e no domingo, às 16:00 locais, "Os Cantadores de Paris" vão atuar e o espetáculo também vai ser filmado para o documentário que Tiago Pereira está a fazer sobre eles, juntando-se às imagens dos jovens a entoar cante alentejano em locais como Montmartre, Torre Eiffel, Cemitério Père Lachaise e o metro parisiense.