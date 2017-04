Actualidade

Um painel de especialistas incluindo o secretário de Estado da Educação, João Costa, vai discutir o futuro do Português na Europa enquanto língua de herança num simpósio na universidade britânica de Lancaster a 08 de abril.

O simpósio pretende abordar a situação sobretudo nos dois principais países de destino da emigração portuguesa, Reino Unido e França, e analisar o panorama actual do ensino do português nas escolas e universidades nestes dois países, tendências e desafios.

O simpósio "Futuro Português - O futuro da língua portuguesa na Europa" terá como oradores, entre outros, a co-fundadora e directora do projecto Native Scientist, Tatiana Correia, a Coordenadora do Ensino de Português no Reino Unido, Regina Duarte, e a homóloga em França, Adelaide Cristóvão, a jornalista Sara Belo Luis e a leitora de Português na Universidade de Leeds Sofia Martinho.