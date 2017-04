Actualidade

Um grupo de pilotos alertou hoje que a campanha de combate a incêndios de 2017 está em risco, porque a Everjets ainda não regularizou os pagamentos de 2016, e estes profissionais avisam que não voam nestas condições.

O presidente do Conselho de Administração da empresa Everjets assumiu hoje à agência Lusa "estar em falta" o pagamento de 300 mil euros a cerca de 25 destes pilotos, contratados a recibos verdes, mas assegurou que "não está em risco" a campanha deste ano, que, segundo Ricardo Dias, terá os pilotos (35 pilotos e 25 helicópteros) e os meios aéreos para "cumprir integralmente as obrigações" assumidas no contrato de quatro anos firmado com o Estado, em 2103, após ter vencido o concurso público.

O porta-voz deste grupo de pilotos, que pediu para não ser identificado, denunciou ainda à Lusa que a Everjets deve cerca de um milhão de euros a três empresas que fornecem metade destes helicópteros ligeiros, e que estes fornecedores não vão enviar os meios aéreos até que a dívida referente à campanha de 2016 seja paga.