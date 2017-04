Novo Banco

A Lone Star espera que se efetivem "nos próximos meses" as condições para a aquisição do Novo Banco, com vista a que o banco permaneça um "forte pilar do setor bancário português, focado no mercado doméstico".

Um dia depois de o Banco de Portugal e o Governo anunciarem as condições para que os norte-americanos controlem 75% do capital do Novo Banco (os restantes 25% ficam no Fundo de Resolução), a empresa manifestou hoje, em comunicado, a sua satisfação pelo "acordo alcançado".

"E aguardamos com expectativa trabalhar com as autoridades portuguesas, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia de modo a assegurar que todas as condições são alcançadas nos próximos meses", comentou Olivier Brahin, presidente do Lone Star para a Europa, citado em comunicado.