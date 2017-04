Actualidade

O treinador do Arouca, Jorge Leitão, reconheceu hoje que o Sporting, adversário da 27.ª jornada da I Liga de futebol, é difícil, mas garantiu ter confiança de que os seus jogadores farão tudo para conquistar um bom resultado.

"Temos oito jogos, mas o próximo jogo é amanhã [domingo] e é esse que nós queremos pontuar e ganhar. Tem de haver entrega total até ao final. O que nos tem vindo a faltar é entrega e compromisso com o clube que representamos. Nestas duas semanas, senti isso com os jogadores, uma entrega total nos treinos, uma ansiedade muito grande que o jogo aconteça para provarmos a todos que temos uma boa equipa e que vamos conseguir", afirmou o técnico na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os 'leões'.

Na 14.ª posição, com 27 pontos, o Arouca recebe o Sporting, 3.º classificado, com 54 pontos, e estreia o terceiro treinador da época.