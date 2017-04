Actualidade

O treinador do Sporting de Braga, Jorge Simão, desvalorizou hoje as recentes palavras do presidente, António Salvador, que não garantiu a sua continuidade na próxima época.

Há pouco mais de uma semana, questionado sobre a continuidade de Jorge Simão, que tem mais uma época de contrato, António Salvador respondeu que o técnico seria o treinador "na próxima jornada e depois na seguinte".

"Entendo isso com perfeita normalidade. Nós, treinadores, jogadores e dirigentes, vivemos num meio que vive de resultados. O primeiro momento em que sinto o meu lugar em risco é quando assino o contrato. Se não é uma mensagem de apoio? É uma declaração ambiciosa de quem quer levar o Braga para outro patamar e quer junto com ele pessoas que lhe assegurem que essa ambição seja correspondida", disse.