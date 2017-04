Autárquicas

O professor universitário André Ventura é a aposta do PSD e do CDS-PP para concorrer à Câmara de Loures nas eleições autárquicas, com objetivo de "pôr o município no mapa pela positiva", disse o candidato à Lusa.

A escolha de André Ventura, 35 anos, foi aprovada, por unanimidade, na sexta-feira à noite durante uma reunião da comissão concelhia social-democrata, onde ficou, também, estabelecido que seria uma candidatura conjunta com o CDS-PP.

Em declarações à agência Lusa, o professor universitário e também comentador televisivo ressalvou que conhece "muito bem a realidade" do concelho de Loures e que pretende "gerar uma onda de mudança".