Londres/Atentado

A polícia de Londres anunciou hoje ter libertado, sem acusação, a última das 12 pessoas detidas no âmbito de um inquérito sobre o atentado que matou quatro pessoas na capital britânica na semana passada.

"Todas as pessoas que tinham sido detidas no caso do ataque terrorista de Westminster de 22 de março foram libertadas sem acusação", escreve a Scotland Yard num comunicado, citado pela France-Presse.

A pessoa libertada hoje é um homem de 30 anos que tinha sido detido em Birmingham (centro), precisou a polícia.