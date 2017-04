Novo Banco

A coordenadora do Bloco de Esquerda considerou hoje "um erro" a decisão de entregar o Novo Banco à Lone Star, tendo referido que este é um "fundo abutre" que pode vir a aumentar muito as perdas públicas.

Em declarações aos jornalistas em Foros do Arrão, Ponte de Sor, à margem de um almoço de apresentação dos candidatos autárquicos às câmaras de Alter do Chão, Portalegre e Ponte de Sor, Catarina Martins disse que a Lone Star "não vai pagar nada pelo Novo Banco, os contribuintes não vão receber nada do que já perderam com o Novo Banco e a resolução do BES [Banco Espírito Santo] e o Estado assume obrigações para o futuro (...) onde os contribuintes podem vir ainda a perder mais. É um erro".

A norte-americana Lone Star vai realizar injeções de capital no Novo Banco no montante total de 1.000 milhões de euros, dos quais 750 milhões de euros logo no fecho da operação e 250 milhões de euros até 2020, foi anunciado na sexta-feira.