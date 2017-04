Actualidade

A autoridade marítima alertou hoje para "o provável agravamento do estado do mar" nos Açores durante a tarde no grupo ocidental (Flores e Corvo) e no triângulo (Faial, Pico e São Jorge).

"No grupo ocidental a agitação marítima será de oeste, podendo os valores de altura significativa ultrapassar os 6 metros, situação que deverá manter-se ao longo do fim-de-semana. Nas ilhas do triângulo a agitação marítima será também predominantemente de oeste e a altura significativa poderá atingir os 5 metros", refere em comunicado o capitão Rafael da Silva, responsável pelos portos das ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Flores e Corvo.

Face a esta previsão meteorológica, a autoridade marítima recomenda, em particular à comunidade marítima, a adoção de medidas de autoproteção, nomeadamente "a verificação e reforço da amarração das embarcações, ou mesmo varar" os barcos "em local seguro, afastado da orla costeira", desaconselhando a prática de atividades junto à costa.