Novo Banco

O Presidente da República considerou hoje "importante" a solução de venda do Novo Banco ao grupo norte-americano Lone Star, num quadro em que já só existiam "soluções menos más".

"É importante para os mercados e para o sistema financeiro português, é estabilizador. É importante que seja o Fundo de Resolução e não o Estado, portanto incluindo os outros bancos, ir acompanhando os chamados ativos problemáticos, as eventuais perdas", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, à margem de uma homenagem às atrizes Laura Soveral e Adelaide João, na Casa do Artista, em Lisboa.

A operação foi conhecida na sexta-feira, após anúncio do Banco de Portugal e do Governo socialista. A venda de 75% do banco originado pela resolução do BES não terá impacto direto ou indireto nas contas públicas, nem novos encargos para os contribuintes, constituindo "uma solução equilibrada", segundo o primeiro-ministro.