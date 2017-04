Actualidade

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, relativizou hoje o peso do 'clássico' Benfica-FC Porto, da 27ª jornada da I Liga de futebol, nas aspirações dos 'leões' e refutou uma equipa mais moralizada por poder aproximar-se dos rivais.

Num dia dominado pelas emoções do jogo entre os dois primeiros classificados no campeonato, separados por um ponto e com um impacto potencialmente decisivo no título, o técnico 'leonino' assumiu ainda não estar habituado a correr por fora na discussão da Liga.

"Clássico? Aquilo que queremos é estar mais perto das equipas que estão à nossa frente. Normalmente sou eu que estou a discutir os primeiros lugares e o resultado para mim é o menos importante. Qualquer resultado que possa acontecer não vai beneficiar diretamente o Sporting", afirmou Jesus, na conferência de imprensa realizada no Estádio José Alvalade.