Actualidade

O Presidente da República desejou hoje que o ministro das Finanças permaneça no cargo e não opte por ir presidir ao Eurogrupo, conforme hipótese noticiada recentemente.

"Acho que seria uma má solução para Portugal, porque o ministro das Finanças faz falta em Portugal, com o devido respeito que há pela presidência do Eurogrupo", disse Marcelo Rebelo de Sousa, à margem de uma homenagem às atrizes Laura Soveral e Adelaide João, na Casa do Artista, em Lisboa.

O Chefe de Estado português sublinhou ainda haver por resolver "ativos problemáticos no sistema financeiro" e a necessidade de consolidar e afirmar a política financeira e de crescimento.