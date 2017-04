Actualidade

A construtora automóvel norte-americana Ford vai chamar 53.000 carrinhas 'pick-up' F-250 vendidas na América do Norte, devido a um erro de fabrico que faz com que as viaturas possam andar mesmo quando estão estacionadas.

As carrinhas têm motores de 6,2 litros e foram construídas numa fábrica de Kentucky, nos EUA, entre outubro de 2015 e a passada quinta-feira, e vendidas na América do Norte, refere hoje a agência noticiosa norte-americana AP.

A Ford aconselha os condutores a usarem o travão de mão para terem a certeza de que os veículos estacionados não se movem.