O Estoril-Praia venceu hoje em casa do Tondela, por 2-0, em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e ficou a oito pontos da zona de despromoção.

O brasileiro Kléber marcou os dois golos da partida, aos 17 e 90+2 minutos, ambos de grande penalidade, com o guarda-redes tondelense Cláudio Ramos a ser expulso na sequência do segundo castigo máximo.

Com este resultado, o Estoril-Praia mantém-se na 15.ª posição, com 25 pontos, agora mais oito do que o Tondela, que caiu para 18.º e último posicionado, em igualdade com o Nacional, penúltimo e primeiro abaixo da 'linha de água'.