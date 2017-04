Actualidade

A seleção portuguesa de râguebi sub-20 sagrou-se hoje campeã europeia da categoria, derrotando na final a Espanha por 12-7, e assegurou presença no Junior World Trophy, cujo vencedor garantirá um lugar no Mundial B da categoria.

Portugal adiantou-se no marcador aos três minutos com um ensaio de Luis Cabral, convertido por Jorge Abecassis, e voltou a pontuar já perto do final, num ensaio de Gonçalo Santos.

Antes, aos 65 minutos, a seleção espanhola tinha empatado o encontro, num ensaio de Ignacio Herrero, transformado por Inaki Mateu.