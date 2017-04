Actualidade

A Oliveirense, finalista vencida em 2016, qualificou-se hoje para a 'final four' da Liga Europeia de hóquei em patins, ao empatar em casa com os italianos do Lodi (3-3), na segunda mão dos quartos de final.

Depois de terem vencido em Itália, por 5-3, Jordi Bargalló (03 e 11 minutos) e Ricardo Barreiros (10), de grande penalidade, fizeram os golos do conjunto luso, com Alessandro Verona (03 e 20) e Franco Platero (47) a marcarem para o Lodi.

A Oliveirense é a primeira equipa apurada para as meias-finais, podendo ainda juntar-se ao conjunto de Oliveira de Azeméis o Benfica, campeão europeu, e o FC Porto.