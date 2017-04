Actualidade

Alexis Santos, do Sporting, bateu hoje o recorde nacional absoluto e sénior dos 200 metros estilos, na terceira jornada dos campeonatos nacionais de natação, que decorrem em Coimbra.

O registo de Alexis Santos foi também a segunda melhor marca do mundo em 200 metros estilos deste ano, alcançando os mínimos para o Campeonato do Mundo, com o tempo final de 1.58,88 minutos.

O recorde nacional sénior e absoluto era detido por Diogo Carvalho, com um registo de 1.59,39 minutos.