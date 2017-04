Actualidade

A Linha do Norte está cortada à circulação ferroviária desde as 18:10, junto à Adémia (Coimbra) devido ao descarrilamento de um comboio de mercadorias, revelou hoje fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, o descarrilamento do comboio de transporte de cimento não provocou feridos, não tendo sido apurada ainda a causa do acidente.

No local estão técnicos da Infraestruturas de Portugal (empresa que resultou da fusão da REFER com a Estradas de Portugal), que estão a proceder a operações de limpeza, acompanhados por uma patrulha da GNR.