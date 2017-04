Actualidade

O Presidente da Colômbia informou hoje que pelo menos 112 pessoas morreram devido às cheias causadas por três rios que transbordaram, arrasando vários bairros da cidade de Mocoa, no sul do país, junto à fronteira com o Equador.

"Acabaram de me reportar que vamos em 112 [mortos], não sabemos ainda qual será o número final, continuamos as buscas e quero dizer que o meu coração e o de todos os colombianos estão com as vítimas desta tragédia", disse Juan Manuel Santos aos jornalistas, quando chegou a Mocoa.

A tragédia ocorreu durante a noite quando um forte aguaceiro fez aumentar o caudal dos rios Mocoa e dos seus afluentes Sangoyaco e Mulatos, que transbordaram, provocando uma enxurrada de agua e pedras que arrastou tudo o que encontrou.