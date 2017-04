Actualidade

O FC Porto perdeu hoje por 30-28 com o Frisch Auf Göppingen, na Alemanha, em jogo da última jornada do grupo B frente ao detentor do troféu, e foi afastado dos quartos de final da Taça EHF de andebol.

A tarefa dos portistas, invictos a nível interno, afigurava-se difícil, do ponto de vista matemático, já que estavam obrigados a vencer por nove golos e esperar pela combinação de resultados que lhe fossem favoráveis nos restantes grupos.

Os 'dragões' ainda acreditaram na possibilidade de chegar ao segundo lugar do grupo B, frente ao já qualificado Frisch Auf Göppingen, igualmente organizador da 'final four' da Taça EHF, e atingiram o intervalo a vencer por 13-10.