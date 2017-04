Actualidade

A Polícia de Segurança Pública deteve hoje cinco pessoas antes do início do 'clássico' entre Benfica e FC Porto, jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Fonte da PSP disse à agência Lusa que foram detidas cinco pessoas antes do arranque do jogo no Estádio da Luz (Lisboa), três das quais por posse de artefactos pirotécnicos, uma por especulação e outra por injúrias às autoridades.

Além das cinco detenções, foram levantados seis autos de notícias, três por venda irregular de bilhetes e três por bilhetes falsos.