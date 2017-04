Actualidade

O Benfica perdeu hoje por 35-28 com o Helvetia Anaitasuna, em Espanha, e foi afastado da Taça EHF de andebol, apesar de ter terminado com os mesmos oito pontos dos dois primeiros classificados do grupo D.

A formação 'encarnada' entrou para a última jornada na liderança do grupo, e a um ponto da presença nos quartos de final, mas o Helvetia Anaitasuna cedo começou a demarcar-se no marcador, e atingiu o intervalo a vencer por cinco golos (17-12).

No segundo tempo, a equipa das 'águias' ainda tentou contrariar a atitude da formação espanhola, que com a vitória conquistava a presença nos quartos de final, mas sem sucesso, pois acabaria por perder por 35-28 e terminar na terceira posição.