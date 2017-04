Actualidade

Um navio de carga sul-coreano com 24 tripulantes a bordo desapareceu na sexta-feira ao largo da costa do Uruguai, disse à AFP a marinha do país sul-americano, indicando a possibilidade de naufrágio.

O "Stella Daisy", navio com capacidade de 260.000 toneladas, lançou um pedido de socorro na sexta-feira pelas 11:30 (14:30 GMT), altura em que informou de uma fuga de água.

Mais tarde, "um navio avistou manchas de combustível e detritos, além de um forte cheiro de combustível, o que é uma indicação de que o navio teria afundado", refere um comunicado da marinha uruguaia.