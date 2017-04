Actualidade

As autoridades chinesa autorizaram a saída do país de Feng Chongyi, um académico chinês de uma universidade australiana que criticou o regime e ficou retido na China durante mais de uma semana.

O académico, atualmente professor associado da Universidade Tecnológica de Sydney, chegou hoje à Austrália depois de ter realizado um voo na noite de sábado, a partir de Cantão, no sul da China, segundo o portal em língua chinesa Boxun, que cobre notícias políticas e relacionadas com abusos de direitos humanos no país asiático.

As autoridades chinesas impediram Feng de sair do país quando o académico tentava embarcar num voo para a Austrália no fim de semana passado, disse à Efe o advogado de defesa, Chen Jinxue. Feng estava desde então a ser interrogado pela polícia, informou o advogado.