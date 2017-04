Actualidade

A presidência de Donald Trump criou um ambiente de "ansiedade e incerteza" em relação ao futuro da liberdade de imprensa devido às ameaças e ataques contra os meios de comunicação nos EUA, refere um relatório da Sociedade Interamericana de Imprensa.

O documento, que ainda vai ser aprovado, foi apresentado no sábado na Guatemala e faz referência a vários ataques feitos por Trump enquanto candidato, nomeadamente contra o diário The New York Times por um dos seus artigos.

O relatório refere também que, depois de assumir a presidência dos Estados Unidos, Trump negou-se a responder a uma pergunta formulada durante uma conferência de imprensa por Jim Acosta, da CNN, e atribuiu a essa estação de televisão "notícias muito falsas", tendo pedido uma investigação a "fugas" de informação para a imprensa a partir da Casa Branca e de outros departamentos do Governo federal.