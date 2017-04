Actualidade

"A leitura não serve apenas para desenvolver sentimentos e personalidades, ela é, acima de tudo, um prazer", afirma o escritor russo Sergey Makhotin na mensagem oficial do Dia Internacional do Livro Infantil, que hoje se celebra.

Este ano cumprem-se 50 anos da celebração do Dia Internacional do Livro Infantil, uma iniciativa do Conselho Internacional sobre Literatura para os Jovens (IBBY) para a promoção do livro e da leitura, que coincide com o dia de aniversário do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen.

Todos os anos há uma mensagem associada a este dia, assinada por escritores diferentes e a deste ano é do russo Sergey Makhotin sobre a importância de crescer com a leitura e com o objeto livro.